Доллар подорожал перед выходными

МИНСК, 16 фев — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль укрепился по отношению к российской валюте.
Сегодня спрос и предложение на европейскую валюту отсутствовали. Поэтому регулятор установит курс на основе данных последней успешной сессии 15 февраля — 3,4686 белорусского рубля за евро.
Американская валюта выросла в цене, не ощутив снижения объемов розничной торговли и производства. Доллар укрепился на 0,33% и замер на отметке в 3,2419 белорусского рубля.
Снижение стоимости сырьевых товаров давит на курс российской валюты, поэтому она подешевела на 0,43%. На торгах за 100 российских рублей просили 3,5118 белорусского рубля.
Дорожающая на бирже нефть является маркером для роста валюты Поднебесной, которая прибавила еще 0,38%. На торгах за 10 юаней предлагали 4,4689 белорусского рубля.