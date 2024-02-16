В индустриальном парке «Уфимский» наладят производство квадроциклов

Компания «РБ Моторс» — производитель техники для бездорожья и транспортировки грузов в труднодоступной местности, стала новым резидентом индустриального парка «Уфимский».
Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 23 млн рублей. При выходе на полную проектную мощность на предприятии будет задействовано 20 сотрудников.
«На сегодняшний день резидентами индустриального парка являются 20 компаний с общим объемом инвестиций порядка 38 млрд рублей. По результатам реализации их проектов будет создано 692 новых рабочих места. Всё больше инвесторов проявляют интерес к локализации своих предприятий в индустриальном парке “Уфимский” из-за ряда важных преимуществ: выгодного географического положения, непосредственной близости к федеральной трассе М-5 “Урал”, наличия железнодорожных путей на территории парка и обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой», — прокомментировал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.
Новый резидент индустриального парка «Уфимский» уже имеет действующее производство. Однако увеличение количества заказов требует расширения производственных мощностей. Став резидентом индустриального парка, инвестор сможет кратно увеличить объемы производимой продукции, воспользовавшись соответствующими преференциями.
На предприятии будут производиться вездеходы, использующиеся в различных целях: для сельскохозяйственной деятельности, транспортировки грузов в труднодоступные местности, а также для развлечения.
Как сообщал ранее Башинформ, в июне 2023 года территория индустриального парка «Уфимский» включена в состав особой экономической зоны «Алга». С учетом расширения общая площадь ОЭЗ «Алга» стала составлять 763 га.
Индустриальный парк «Уфимский» располагается на подъезде к микрорайону Шакша города Уфы. Удобное расположение обеспечивает доступную транспортную инфраструктуру. Железнодорожные пути заведены на территорию парка и ведут к станции Шакша. По всей территории парка протянуты межплощадочные дороги с выездом на федеральную трассу М5 — «Урал».