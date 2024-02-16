В индустриальном парке «Уфимский» наладят производство квадроциклов

«На сегодняшний день резидентами индустриального парка являются 20 компаний с общим объемом инвестиций порядка 38 млрд рублей. По результатам реализации их проектов будет создано 692 новых рабочих места. Всё больше инвесторов проявляют интерес к локализации своих предприятий в индустриальном парке “Уфимский” из-за ряда важных преимуществ: выгодного географического положения, непосредственной близости к федеральной трассе М-5 “Урал”, наличия железнодорожных путей на территории парка и обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой», — прокомментировал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.