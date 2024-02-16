Посевные площади собираются сократить в Казахстане в этом году

«Посевная площадь сезона 2024 года составит 23,9 млн га. Это на 115,6 га меньше, чем в прошлом году. Будут сокращены посевы пшеницы (- 439,2 тыс. га) и ячменя (- 129,5 тыс. га). В то же время планируется увеличить посевы масличных (на 414,7 тыс. га) и кормовых культур (на 96,4 тыс. га). Ожидается сокращение площадей, отведенных под такие влагоемкие культуры, как хлопчатник (-16 тыс. га) и рис (-6,4 тыс. га)», — сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
Наибольший объем площадей посевов пшеницы будет сокращен в Акмолинской области (-251,3 тыс. га) и диверсифицирован под масличные культуры — с 198 тыс. га в 2023 году до 400 тыс. га в 2024-м. Увеличатся посевы масличных и в Костанайской (+85 тыс. га), Северо-Казахстанской (+65 тыс. га), Абайской (+11 тыс. га), Павлодарской (+11 тыс. га) областях.
В целом, в 2024 году в Казахстане самые большие площади под масличные культуры будут отведены в СКО (751 тыс. га), Костанайской (746 тыс. га) и с учетом планов — Акмолинской областях. В ВКО засеют масличными 219 тыс. га, что на 9 тыс. га больше, чем в 2023 году.
«С учетом мощностей перерабатывающих предприятий и конъюнктуры рынка считаем необходимым провести работу по сокращению площадей кукурузы в Алматинской области и области Жетісу на 15 тыс. га. За счет сокращения зерновых необходимо увеличивать площади высокорентабельных приоритетных культур. В частности, довести уже в этом году посевы масличных до 3,2 млн га. Акиматы сами могут определить приоритетность планируемых посевных площадей масличных, исходя из возможностей аграриев и наличия материально-технической базы», — сказал Азат Султанов..