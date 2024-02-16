Посевные площади собираются сократить в Казахстане в этом году

«Посевная площадь сезона 2024 года составит 23,9 млн га. Это на 115,6 га меньше, чем в прошлом году. Будут сокращены посевы пшеницы (- 439,2 тыс. га) и ячменя (- 129,5 тыс. га). В то же время планируется увеличить посевы масличных (на 414,7 тыс. га) и кормовых культур (на 96,4 тыс. га). Ожидается сокращение площадей, отведенных под такие влагоемкие культуры, как хлопчатник (-16 тыс. га) и рис (-6,4 тыс. га)», — сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.