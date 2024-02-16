В Перми прошла прокурорская проверка долгостроев в Дзержинском районе города

Прокурор Дзержинского района Перми Владислав Конев посетил строительные площадки двух долгостроев на ул. Переселенческой, 98 и 100, а также ул. Углеуральской, 25.
Объекты долевого строительства относятся к числу проблемных, с мая 2021 года их передали в распоряжение регионального Фонда защиты прав дольщиков. Краевой фонд принял обязательства по их достройке.
Районный прокурор осмотрел территорию строительства жилых домов, проверил ход и объемы выполненных работ.
В прокуратуре Пермского края отметили, что в начале января 2024 года подрядчику внесели представление, устранение нарушений проконтролировано в ходе текущего выезда прокурора Дзержинского района Перми.
Достройка проблемных объектов, расположенных на территории Дзержинского района, находится на особом контроле прокуратуры.