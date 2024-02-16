Восемь руководителей УК завалили квалификационный экзамен в Волгограде

Первый в 2024 году квалификационный экзамен для руководителей управляющих организаций Волгоградской области не сдал каждый второй претендент на директорское кресло. Заявились на экзамен 16 человек. Восемь из них подтвердили свою квалификацию, восемь не прошли тестирование, сообщили в региональном Госжилнадзоре.
Наличие квалификационного аттестата обязательное условие для того, чтобы занять руководящую позицию в УК. Для самой управкомпании это одно из лицензионных требований. Сдать экзамен можно бесплатно. Во время тестирования придется подтвердить знание законодательства, норм, регламентов и правил, которые регулируют деятельность по управлению многоквартирными домами. Каждый второй претендент на руководящую должность в Волгограде с этой задачей не справился.