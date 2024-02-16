Восемь руководителей УК завалили квалификационный экзамен в Волгограде

Наличие квалификационного аттестата обязательное условие для того, чтобы занять руководящую позицию в УК. Для самой управкомпании это одно из лицензионных требований. Сдать экзамен можно бесплатно. Во время тестирования придется подтвердить знание законодательства, норм, регламентов и правил, которые регулируют деятельность по управлению многоквартирными домами. Каждый второй претендент на руководящую должность в Волгограде с этой задачей не справился.