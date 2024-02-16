Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1 — Минэнерго

«На сегодня все три НПЗ КазМунайгаза готовы к производству марки Jet A-1. Для перехода на использование этого вида авиатоплива необходимо провести работы по подготовке всей авиационной инфраструктуры по стандартам JIG: от завода (это уже сделано) до крыла самолета (хранение, транспортировка, процесс заправки)», — говорится в сообщении компании.