Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1 — Минэнерго

АЛМАТЫ, 16 фев — Sputnik. В настоящее время модернизированные Атырауский, Павлодарский и Шымкентский НПЗ готовы выпускать Jet — A1 вместо ТС-1/РТ в объеме 50−55 тыс. тонн/мес, сообщила пресс-служба Минэнерго.
Кроме того, готовность заводов к производству подтвердили и в «КазМунайГаз».
«На сегодня все три НПЗ КазМунайгаза готовы к производству марки Jet A-1. Для перехода на использование этого вида авиатоплива необходимо провести работы по подготовке всей авиационной инфраструктуры по стандартам JIG: от завода (это уже сделано) до крыла самолета (хранение, транспортировка, процесс заправки)», — говорится в сообщении компании.
Как пояснили эксперты КМГ, производство Jet A-1 подразумевает полную перенастройку соответствующих заводских мощностей, поскольку параллельный выпуск топлива марки ТС-1 невозможен.
Отмечается, что как только уполномоченный госорган подтвердит готовность транспортировки и технологическую возможность использовать данное авиатопливо, КазМунайГаз в течение двух недель готов один из заводов (по выбору) переключить на производство марки Jet A-1.
Ранее министерство транспорта приняло решение о последовательном переходе на топливо JET A-1 с учетом возможностей и потребностей аэропортов. По словам представителей аэропорта Алматы, предприятие продолжает модернизацию топливно-заправочного комплекса и к июню 2024 года планирует полный переход на использование авиатоплива, выпускаемого по мировому стандарту.