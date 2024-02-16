В Башкирии полностью решена проблема обманутых дольщиков

Как отметил Андрей Назаров, в целом российская строительная индустрия находится на подъеме. За прошлый год в стране введено в эксплуатацию более 110 млн. кв. м жилья — рекордный показатель по строительству за всю историю России как по многоквартирным, так и по индивидуальным домам. По объемам вводимого жилья Башкирия входит в первую десятку российских регионов: второе место в ПФО и седьмое — в России.