В Башкирии полностью решена проблема обманутых дольщиков

С 2017 года около 15 тысяч человек обрели в республике долгожданное жилье, отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.
В регионе также удалось выполнить программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Почти 9 тысяч человек получили квартиры общей площадью 111 тысяч квадратных метров.
Как отметил Андрей Назаров, в целом российская строительная индустрия находится на подъеме. За прошлый год в стране введено в эксплуатацию более 110 млн. кв. м жилья — рекордный показатель по строительству за всю историю России как по многоквартирным, так и по индивидуальным домам. По объемам вводимого жилья Башкирия входит в первую десятку российских регионов: второе место в ПФО и седьмое — в России.
«В 2023 году мы ввели более 3,3 млн “квадратов”, что на 8,8% превышает уровень 2022 года. Такая хорошая динамика говорит о том, что нам по силам решить поставленную перед республикой задачу — вводить к 2030 году ежегодно 4 млн квадратных метров. Значительный задел для достижения этого показателя, конечно, обеспечивают застройщики. Сейчас 124 застройщика возводят 290 многоквартирных жилых домов общей площадью более 2,5 млн квадратных метров», — рассказал глава кабмина Башкирии.
При этом он подчеркнул, что в 2023 году большой рост — почти на 70% — продемонстрировало индивидуальное строительство. В общем объеме на его долю приходится почти две трети вводимых квадратных метров. Площадь построенного индивидуального жилья составила 334 тысячи «квадратов».
Активно в прошлом году реализовывались ипотечные программы. В республике выдали около 84 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 267 млрд рублей. По количеству кредитов это на 60% выше уровня 2022 года, по объему кредитных средств — более чем на 80%. При этом почти вдвое увеличилось количество кредитов на «новостройки», 60% из них составила ипотека с господдержкой.
Что касается комплексного развития территорий, то на данный момент в регионе заключены 16 договоров. Они охватывают порядка 316 га площади с градостроительным потенциалом в 1,6 млн квадратных метров. В проработке сейчас находятся еще 12 территорий, рассчитанные на 700 тысяч «квадратов» жилья. Для Башкирии на текущий год установлен контрольный показатель градостроительного потенциала, превышающий 5,8 млн квадратных метров жилья. При этом 670 тысяч «квадратов» из этого объема — в рамках комплексного развития территорий.
«Большую роль в реализации всех этих направлений играет созданная нами Ассоциация застройщиков РБ. Она выступает проводником наших совместных идей, инновационных решений в строительной индустрии, мы действуем в унисон. Практически все изменения в отрасли отрабатываем вот так совместно», — отметил Андрей Назаров.
О деятельности Ассоциации застройщиков РБ в 2023 году и планах на 2024 год рассказал ее председатель Марат Латыпов. Он отметил, что в ушедшем году особое внимание уделялось вопросам цифровизации отрасли. Разработана цифровая платформа «Экосистема рынка жилья и ипотеки РБ». Многие застройщики уже подключились к системе, проведены первые сделки. В соответствии с «Дорожной картой» проводились работы, направленные на улучшение электронного взаимодействия между Росреестром и застройщиками в области государственной регистрации договоров долевого участия.
Межрегиональная и международная деятельность Ассоциации привела к созданию международного союза ассоциаций застройщиков, куда вошли ассоциации стран СНГ и России. С представителями МИДа китайской провинции Гуанчжоу удалось обсудить взаимодействие в сфере импортозамещения. В частности, поставок из Китая в Башкирию оборудования для домостроительных комбинатов, строительной техники и отделочных материалов.
«В работе Ассоциации застройщиков РБ на 2024 год мы обозначили несколько приоритетных направлений. Среди них — решение проблемы с “потребительским экстремизмом”, увеличение объемов утверждаемых проектов, наращивание проектов комплексного развития территорий, совершенствование механизмов масштабных инвестпроектов. Собираемся внедрить технологии информационного моделирования. Планируем выезды в Казань и Санкт-Петербург для обмена опытом применения градостроительных практик», — добавил Марат Латыпов.