16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная заработная плата в 2023 году в Минской области увеличилась на 18,1%. Об этом рассказала председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Минского облисполкома Тамара Красовская на итоговой коллегии комитета, сообщает корреспондент БЕЛТА.



«Базовой основой благополучной жизни граждан является устойчивый рост заработной платы. В целом по Минской области наблюдается положительная динамика ее роста. В 2023 году номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 18,1% и составила Br1905,5. По данному показателю центральный регион занимает лидирующие позиции в республике», — отметила Тамара Красовская.



Самая высокая зарплата в 2023 году на Минщине была в таких отраслях, как промышленность, строительство, торговля, транспортная деятельность.



«Средняя зарплата врачей составляла Br3029,6, воспитателей дошкольных учреждений — Br1263,8», — подчеркнула Тамара Красовская. −0-