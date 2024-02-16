На застройку квартала в уфимском микрорайоне Молодежный направят четыре млрд рублей

Исполнителю контракта предстоит выполнить объем работ стоимостью не менее не менее 4 036 137 796,98 рублей. Согласно документации, у застройщика должно быть 619,7 квадратных метров собственного жилья для гарантии восполнения муниципального фонда при сносе аварийных домов. Кроме того, девелопер должен обладать для их расселения средствами на сумму не менее 161 820 718,30 рублей.