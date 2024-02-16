На застройку квартала в уфимском микрорайоне Молодежный направят четыре млрд рублей

Мэрия Уфы объявила конкурс на право заключения договора о застройке квартала в микрорайоне Молодежный. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
Речь идет о семи участках площадью 1,5 гектара на пересечении улиц Джалия Киекбаева и Заводская. Под реновацию предоставят семь участков общей площадью 1,5 гектара. Начальная цена права заключить договор о комплексном развитии территории составляет 1 130 928,65 рублей.
Исполнителю контракта предстоит выполнить объем работ стоимостью не менее не менее 4 036 137 796,98 рублей. Согласно документации, у застройщика должно быть 619,7 квадратных метров собственного жилья для гарантии восполнения муниципального фонда при сносе аварийных домов. Кроме того, девелопер должен обладать для их расселения средствами на сумму не менее 161 820 718,30 рублей.