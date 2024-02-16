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Счетную палату Молдовы ждет внешний финансовый аудит

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Счетная палата Молдовы будет подвергнута внешнему финансовому аудиту за 2019−2023 годы. Соответствующее решение одобрила парламентская комиссия по контролю за публичными финансами, утвердившая техническое задание для заказа услуг аудита.
Источник: Sputnik.md

«Подобная практика уже имела место в Счетной палате, когда проводился аудит финансовой отчетности за 2016−2019 годы».

пояснила на заседании председатель комиссии Татьяна Кунецки.

Она также отметила, что в бюджете, одобренном парламентом на текущий год предусмотрены средства для проведения внешнего финансового аудита Счетной палаты. Далее предстоит выбрать независимую аудиторскую организацию. Одним из критериев отбора будет лучшее соотношение цены и качества.

Внешний аудит предполагает проверку достоверности финансовой отчетности Счетной палаты об исполнении бюджета ведомства и проведенных им финансово-экономических операций.

экономика