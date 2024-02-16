Счетную палату Молдовы ждет внешний финансовый аудит

«Подобная практика уже имела место в Счетной палате, когда проводился аудит финансовой отчетности за 2016−2019 годы».
Она также отметила, что в бюджете, одобренном парламентом на текущий год предусмотрены средства для проведения внешнего финансового аудита Счетной палаты. Далее предстоит выбрать независимую аудиторскую организацию. Одним из критериев отбора будет лучшее соотношение цены и качества.
Внешний аудит предполагает проверку достоверности финансовой отчетности Счетной палаты об исполнении бюджета ведомства и проведенных им финансово-экономических операций.