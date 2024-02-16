Счетную палату Молдовы ждет внешний финансовый аудит

Она также отметила, что в бюджете, одобренном парламентом на текущий год предусмотрены средства для проведения внешнего финансового аудита Счетной палаты. Далее предстоит выбрать независимую аудиторскую организацию. Одним из критериев отбора будет лучшее соотношение цены и качества.