Автомобильное топливо в Омской области продолжает меняться в цене

Так, к ноябрю 2023 года цена литра топлива достигла 69 рублей, однако с середины декабря 2023 года началась медленное снижение, каждый раз по 25 копеек. Уже к середине января 2024 года дизель подешевел до 67,50 рублей. Последняя корректировка цены наблюдалась 9 февраля 2024 года, тогда она опустилась с 67 рублей до 66,75 рублей.