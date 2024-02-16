Автомобильное топливо в Омской области продолжает меняться в цене

Согласно данным одной из сетей АЗС в Омской области, с пятницы, 16 февраля 2024 года, этот вид топлива подешевел на 25 копеек. Теперь его стоимость не 66,75 рублей за литр, а 66,50 рублей за один литр.
Отметим, что стоимость зимнего дизеля не отличается стабильностью, она снижается и опускается на протяжении нескольких месяцев.
Так, к ноябрю 2023 года цена литра топлива достигла 69 рублей, однако с середины декабря 2023 года началась медленное снижение, каждый раз по 25 копеек. Уже к середине января 2024 года дизель подешевел до 67,50 рублей. Последняя корректировка цены наблюдалась 9 февраля 2024 года, тогда она опустилась с 67 рублей до 66,75 рублей.
По всей видимости, колебания цены сезонного топлива связаны с временами года и температурными условиями.
Что касается бензина и летнего дизеля, цены на них пока остаются неизменными.