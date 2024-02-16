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Мирзиёев поручил обеспечить новым жильем 7 тысяч семей в Андижане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент поручил построить в Андижане в этом году 190 многоэтажных домов и обеспечить 7 тысяч семей новыми квартирами, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Как сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, в рамках своего визита в Андижанскую область Шавкат Мирзиёев провел в Ханабаде совещание по приоритетным задачам социально-экономического развития области. В частности, глава государства коснулся строительной отрасли.

Президент отметил, что в этом году в Андижане должно быть построено 190 многоквартирных домов чтобы обеспечить 7 тысяч семей новым жильем.

В Асакинском районе планируется создать массив «Новый Узбекистан» и построить 68 домов, а Шахриханский район включить в программу массивов «Новый Узбекистан».

В целом определено, что программа урбанизации будет реализована в городах Андижан, Асака и Шахрихан, а города Асака и Шахрихан с населением более 100 тысяч человек будут переданы области.

На ипотечную программу Андижану будет выделено дополнительно 100 миллионов долларов.

Напомним, что сегодня на совещании в Ханабаде президент поручил увеличить частоту железнодорожных и автобусных рейсов между Андижаном и другими регионами Узбекистана.

Шавкат Мирзиеев
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