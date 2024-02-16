Объем инвестиции в застройку старого аэропорта Ростова превысит 200 млрд рублей

Параллельно будут также сдавать социальные объекты — к строительству планируются 11 дошкольных организаций и шесть общеобразовательных школ. На данный момент рабочие возводят первый детсад на 200 мест. Кроме того, на этапе проектирования находятся школа на 1100 мест и еще один детский сад на 200 мест.