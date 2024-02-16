Объем инвестиции в застройку старого аэропорта Ростова превысит 200 млрд рублей

Инвестиции в застройку старого аэропорта Ростова-на-Дону составят более 200 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор «Региональной корпорации развития» (РКР) Михаил Тихонов.
— Под комплексное развитие выделено 367 га. Прежде сроки инвестиций рассматривали до 2040 года, сейчас эти рамки можно сжать до 2035 года или даже раньше, — сказал Михаил Тихонов.
По словам чиновника, на территории нового микрорайона собираются возвести более 1,5 млн кв. метров жилья. В частности, уже в 2024 году должны сдать в эксплуатацию первые девять многоквартирных домов высотностью от 6 до 20 этажей.
Параллельно будут также сдавать социальные объекты — к строительству планируются 11 дошкольных организаций и шесть общеобразовательных школ. На данный момент рабочие возводят первый детсад на 200 мест. Кроме того, на этапе проектирования находятся школа на 1100 мест и еще один детский сад на 200 мест.
Также к этому моменту специалисты разработали основные принципы обустройства будущего парка, ведется работа над концепцией бульвара и дизайн-кодом застройки.
— Планируем, что взлетная полоса, которая являлась основным объектом старого аэропорта, сохранится в том или ином виде и будет фирменным знаком всего города, — отметил Михаил Тихонов.
Добавим, комплексное развитие территории старого аэропорта также предполагает строительство комплекса зданий правительственного квартала, взрослой и детской поликлиник. На эти объекты уже составлены технические задания. Планируется также размещение трех зданий православной церкви.