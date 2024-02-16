Пострадавшие от подтопления в Азовском районе получат доппомощь

Жители Азовского района, пострадавшие от подтопления, получат по 100 тыс. рублей. Такое распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Всего на эти цели из резервного фонда регионального правительства выделено 44,29 млн руб.
Уточним, по 100 тыс. руб. получат те, кто в результате ЧП полностью потерял имущество первой необходимости. По 50 тыс. руб. — те, кто частично утратил имущество. Все остальные пострадавшие получат по 10 тыс. руб.
Подтопление произошло в ноябре 2023 года. Причина — ветровой нагон воды в Дону.
Ранее донской губернатор рассказал о 25 подтопленных населённых пунктах.