Высокие технологии своими силами и профориентация в школах. Что сказал Путин в Челябинске

По его словам, отечественная промышленность успешно воспользовалась уходом западных компаний, чтобы занять рынок. Глава государства отметил, что программа ранней профориентации должна охватить все школы страны, и анонсировал продление программы создания передовых инженерных школ.
При этом нужны «нужны точечные меры поддержки» промышленности и развитие международных альянсов, указал глава государства на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности.
ТАСС собрал основные заявления президента.
О санкциях и уходе западных брендов
Ушедшие с российского рынка иностранные компании дали отечественным шанс, которым те успешно воспользовались: «У нас золотые руки. Вот те, кто ушли с нашего рынка, потеряли этот рынок».
Санкции, которые вводят против России «квазипартнеры», привели только к росту заказов у российских предприятий, «это здорово впечатляет».
Раньше Москва рассчитывала экспортировать сырье и получать «все высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром». «Появилась необходимость — оказалось, что есть и возможность производить все самим».
Об индустриальных альянсах
Российская промышленность, несмотря на внешнее давление, «работает стабильно» и смогла «наладить новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроить связи с “надежными заинтересованными партнерами”. При этом “все выпускать на собственной площадке, на собственной территории невозможно, да и не нужно”.
О мерах поддержки
В условиях подъема ключевой ставки Центрального банка нужны «точечные меры поддержки» промышленности: «И такие механизмы у нас есть». В их числе кластерная инвестиционная платформа — в ее рамках организации, которые запускают проекты в ключевых отраслях и производят приоритетную продукцию, могут рассчитывать на льготные кредиты до 100 млрд рублей.
Кроме того, банки выдали уже «более 800 кредитов» по программе промышленной ипотеки, по условиям которой компании могут получить «до 500 млн рублей по ставке 3−5% годовых». Профильным ведомствам также необходимо «подумать о докапитализации Фонда развития промышленности».
О ранней профориентации
Советский опыт, когда старшеклассники могли практиковаться на производствах, «действительно положительный»: «Нужна работа по ранней профориентации».
Такая работа в российских школах начинается в этом году, и уже в ближайшее время программа охватит «восемь с лишним миллионов человек», а впоследствии будет распространена на все школы страны.
Чтобы быть успешным и счастливым, важно найти себя в профессии, и близкие должны помогать детям выбирать ее: «Просто нужно способствовать многостороннему, многоплановому развитию маленького человечка, создавать из него полноценную личность и помочь самому сделать этот выбор».
О передовых инженерных школах
Программа создания передовых инженерных школ, рассчитанная до 2026 года, будет продлеваться: «Точно совершенно будем поддерживать и программу продлим».
Необходимо работать над прогнозированием потребностей рынка труда, чтобы «не абы как шлепать, штамповать людей с какой-то корочкой, которые потом не знают, где трудоустроиться», а чтобы «была связь с производством».
О развитии малых и средних городов
Программу развития малых и средних городов в России нужно тиражировать, «это сто процентов». Расположенный в Челябинской области Миасс должен в нее попасть не потому, что там расположены крупные предприятия, а потому что там живут 160 тыс. человек.
О роботах
России есть над чем работать в сфере робототехники — в Южной Корее на каждые десять сотрудников приходится по роботу, а в РФ «десять роботов на тысячу работающих».
В стране есть программа по подготовке специалистов в этой области, которая «так и называется — производство средств производства». На это направление «давно надо было обратить внимание», и власти «точно будут работать» над расширением этой области.
О пенсиях в Донбассе и Новороссии
Пенсии жителей Донбасса и Новороссии будут считать с учетом стажа, полученного в период, когда эти территории были в составе Украины. Этот вопрос уже был решен в Крыму: «Больших сложностей с его решением не вижу».