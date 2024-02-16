Рост цен в годовом выражении замедлился в большинстве регионов Казахстана — Нацбанк

При этом в 15 регионах годовая инфляция замедлилась, в 3 — ускорилась и в 2 — осталась неизменной.
Цены на продовольственные товары в январе замедлились до 8,2% год к году (в декабре 2023 года — 8,5%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (11,3%), а минимальный — в городе Шымкент (5,9%).
Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 8,6% год к году (в декабре 2023 года — 9,1%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (12,9%), минимальное — в Актюбинской области (7,1%).
Цены на платные услуги в январе замедлились до 12,3% год к году (в декабре 2023 года — 12,4%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Туркестанской области (17,3%), значительно ниже — в Кызылординской области (9,5%).
Также отмечается, что рост месячной инфляции в январе по стране составил 0,8%, что выше исторической средней (0,6% в январе 2017−2021гг.).
Ранее сообщалось, что цены на продукты в Казахстане растут быстрее, чем в других странах ЕАЭС.
Сомнительное лидерство Казахстан сохраняет второй год подряд. Цены на продукты в республике не самые высокие в сравнении с другими государствами союза, но растут быстрее, чем у них.