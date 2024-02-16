Рост цен в годовом выражении замедлился в большинстве регионов Казахстана — Нацбанк

Цены на платные услуги в январе замедлились до 12,3% год к году (в декабре 2023 года — 12,4%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Туркестанской области (17,3%), значительно ниже — в Кызылординской области (9,5%).