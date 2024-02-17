Благодаря инвестиционным проектам в Приангарье увеличилось количество рабочих мест

На сегодня по области в реализации шесть ключевых инвестиционных проектов. Из них перевыполнение плана зафиксировано по трем: строительство завода полимеров в Усть-Куте, создание промышленного комплекса в Тайшетском районе и строительство картонного производства в Усть-Илимске.