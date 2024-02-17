На сегодня по области в реализации шесть ключевых инвестиционных проектов. Из них перевыполнение плана зафиксировано по трем: строительство завода полимеров в Усть-Куте, создание промышленного комплекса в Тайшетском районе и строительство картонного производства в Усть-Илимске.
Благодаря инвестиционным проектам в Приангарье увеличилось количество рабочих мест
В Иркутской области при реализации ключевых инвестиционных проектов создано 5,6 тысячи рабочих мест, это выше 21% по заданным показателям, об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко во время совещания по вопросу социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в состав СФО, передаёт пресс-служба региона.