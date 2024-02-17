В Беларуси изменили цены на газ, электро- и теплоэнергию для населения

Постановление вступает в силу с 17 февраля и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2024 года. Это значит, что теперь тарифы на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения утверждены на уровне 24,7187 белорусского рубля за 1 Гкал.