В Беларуси изменили цены на газ, электро- и теплоэнергию для населения

Правительство изменило тарифы для населения на газ, электрическую и тепловую энергию. Новая стоимость энергоносителей отражена в постановлении № 99, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Постановление вступает в силу с 17 февраля и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2024 года. Это значит, что теперь тарифы на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения утверждены на уровне 24,7187 белорусского рубля за 1 Гкал.
Также скорректированы цены на газ природный и сжиженный, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и без них. В частности, за 1 куб. м природного газа, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, необходимо будет платить:
- при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов — 0,2062 рубля;
- при их отсутствии — 0,5477 рубля.
Если газ используется без приборов индивидуального учета расхода, то плата будет взиматься в следующих размерах с одного проживающего в месяц:
- при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) — 4,38 рубля;
- при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) — 12,6 рубля;
- при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя — 7,12 рубля.
При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) придется платить:
- в отопительный период — 0,6872 рубля;
- в летний период — 0,2577 рубля.
Стоимость баллона сжиженного газа весом 21 кг в пределах норм потребления определена в размере 23,35 рубля.
Стоимость электроэнергии в жилых домах с электроплитами при одноставочном тарифе утверждена в размере 0,2156 рубля за 1 кВт⋅ч.
Для потребителей, которые не используют электроэнергию для нужд отопления и горячего водоснабжения, стоимость электроэнергии определена на уровне 0,2537 рубля за 1 кВт⋅ч при одноставочном тарифе.