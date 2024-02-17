«Аврора» увеличит число рейсов из Хабаровска в Благовещенск и Зею

Авиакомпания «Аврора» в летнем расписании 2024 года увеличит число рейсов из Хабаровска в Благовещенск и Зею. Перевозчик отмечает, что спланировать поездки и приобрести билеты на период отпуска и каникул можно уже сейчас, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На линии Хабаровск — Благовещенск рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам, а со 2 июня по 29 сентября вводится ещё один рейс по воскресеньям. Стоимость билетов в одну сторону — 3 700 рублей. Также «Аврора» увеличит до двух рейсов в неделю полёты на линии Хабаровск — Зея с посадкой в Благовещенске.
Со 2 июня по 29 сентября компания будет возить пассажиров по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону — 6 925 рублей.
В летнем расписании перевозчика доступны рейсы по маршруту Хабаровск — Тында с посадкой в Благовещенске по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону — 7 500 рублей.
На линии Владивосток — Николаевск-на-Амуре со 2 июля по 24 сентября запланированы рейсы по вторникам. Стоимость билета в одну сторону — 9 000 рублей.
— Информация об открытии продажи авиабилетов на другие социально значимые маршруты по федеральной программе субсидирования будет опубликована в ближайшее время по мере согласования расписания, — отметили в пресс-службе «Авроры».