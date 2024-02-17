«Аврора» увеличит число рейсов из Хабаровска в Благовещенск и Зею

На линии Хабаровск — Благовещенск рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам, а со 2 июня по 29 сентября вводится ещё один рейс по воскресеньям. Стоимость билетов в одну сторону — 3 700 рублей. Также «Аврора» увеличит до двух рейсов в неделю полёты на линии Хабаровск — Зея с посадкой в Благовещенске.