В Хабаровском крае отремонтировали 270 км дорог за пять лет

Всего ремонт по «БКД» затронул более 700 автодорог и улиц. По данным министерства транспорта края, лучший темп реконструкции продемонстрировал Хабаровский район, где три года подряд работы идут с опережением графика. Всего здесь отремонтировали 106 километров дорожного полотна.
«В приоритете — безопасность дорог, ведущих к больницам, школам, детским садам. В рамках дорожного нацпроекта рабочие не просто восстанавливают асфальт, а устанавливают опоры освещения, светофоры, дорожные знаки, чтобы снизить уровень аварийности», — прокомментировали в минтрансе.
Повышенное внимание власти уделяют и качеству новых дорог — улучшение условий перевозки грузов благоприятно отражается на состоянии бизнеса и в целом экономики края. В этой же связи проходит повсеместное обновление мостовых конструкций. Начиная с 2018 года на территории региона в нормативное состояние были приведены 74 моста общей протяженностью 1600 погонных метров.