В Хабаровском крае отремонтировали 270 км дорог за пять лет

Повышенное внимание власти уделяют и качеству новых дорог — улучшение условий перевозки грузов благоприятно отражается на состоянии бизнеса и в целом экономики края. В этой же связи проходит повсеместное обновление мостовых конструкций. Начиная с 2018 года на территории региона в нормативное состояние были приведены 74 моста общей протяженностью 1600 погонных метров.