Курс тенге на 17−19 февраля, цены на нефть и металлы

Металлы: золото в пятницу подешевело и нацелено на снижение по итогам второй недели подряд. Доллар США и доходность казначейских облигаций США выросли после выхода данных по инфляции, сокративших вероятность скорого снижения ставок ФРС США, пишет 1prime. На 14.26 по Гринвичу золото на рынке спот подешевело на 0,3% до 1997,87 доллара за унцию. С начала недели цены на этот драгоценный металл снизились более чем на 1,3%. На COMEX котировки фьючерсов на золото снизились на 0,3% до 2009,60 доллара за унцию. Платина на рынке спот подешевела на 0,6% до 892,19 доллара за унцию, а палладий — на 0,6%, до 947,58 доллара за унцию. Серебро подорожало на 0,7% до 23,05 доллара за унцию.