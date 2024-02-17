Курс тенге на 17−19 февраля, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно вечером в пятницу. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 21:21 аст понизилась на 0,1 доллара (0,12%), до 82,76 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,08 доллара (0,1%), до 78,10 доллара за баррель, пишет Интерфакс.
Металлы: золото в пятницу подешевело и нацелено на снижение по итогам второй недели подряд. Доллар США и доходность казначейских облигаций США выросли после выхода данных по инфляции, сокративших вероятность скорого снижения ставок ФРС США, пишет 1prime. На 14.26 по Гринвичу золото на рынке спот подешевело на 0,3% до 1997,87 доллара за унцию. С начала недели цены на этот драгоценный металл снизились более чем на 1,3%. На COMEX котировки фьючерсов на золото снизились на 0,3% до 2009,60 доллара за унцию. Платина на рынке спот подешевела на 0,6% до 892,19 доллара за унцию, а палладий — на 0,6%, до 947,58 доллара за унцию. Серебро подорожало на 0,7% до 23,05 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 23:40 аст bitcoin торговался по 51 866,21 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 0,38%, а ее капитализация составила 1,08 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 769,22 доллар, подешевев на 2,10%. Капитализация этой криптовалюты составила 332,7 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 1,94 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 292,67 тенге.
1 азербайджанский манат 264,71 тенге.
10 армянский драм 11,15 тенге.
1 белорусский рубль 137,37 тенге.
1 бразильский реал 90,22 тенге.
10 венгерских форинтов 12,41 тенге.
1 гонконгский доллар 57,36 тенге.
1 грузинский лари 171,58 тенге.
1 датская крона 64,8 тенге.
1 дирхам ОАЭ 122,18 тенге.
1 доллар США 448,68 тенге.
1 евро 483 тенге.
1 индийская рупия 5,41 тенге.
1000 иранский риал 10,7 тенге.
1 канадский доллар 332,9 тенге.
1 китайский юань 62,38 тенге.
1 кувейтский динар 1457,04 тенге.
1 кыргызский сом 5,02 тенге.
1 малазийский ринггит 93,91 тенге.
1 мексиканский песо 26,34 тенге.
1 молдавский лей 25,24 тенге.
1 норвежская крона 42,63 тенге.
1 польский злотый 111,28 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 119,64 тенге.
1 российский рубль 4,85 тенге.
1 СДР 593,52 тенге.
1 сингапурский доллар 333,34 тенге.
1 таджикский сомони 41,05 тенге.
1 тайский бат 12,46 тенге.
1 турецкая лира 14,56 тенге.
100 узбекских сумов 3,64 тенге.
1 украинская гривна 11,83 тенге.
1 фунт стерлингов соединенного королевства 564,62 тенге.
1 чешская крона 19 тенге.
1 шведская крона 42,94 тенге.
1 швейцарский франк 509,28 тенге.
1 южноафриканский ранд 23,74 тенге.
100 южнокорейских вон 33,65 тенге.
1 японская иена 2,99 тенге.