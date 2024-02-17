Кому повысят пенсии с 1 апреля

На повышение пенсий с 1 апреля смогут рассчитывать около 700 тысяч человек, включая ветеранов Великой Отечественной войны. Дополнительные выплаты будут предоставлены людям, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Также будут повышены пенсии для пострадавших от радиационных или техногенных катастроф, работников летно-испытательного состава, космонавтов и военных. Средний размер выплат для инвалидов, получивших группу по военным травмам, увеличится на 1345 рублей, а для ветеранов Великой Отечественной войны — на 1423 рубля. Кроме того, размеры выплат за выдающиеся достижения и особые заслуги будут увеличены. При этом размер поощрения достигнет 25 322 рубля.