Подрядчика оштрафовали за непостроенную школу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае оштрафовали подрядную организацию ООО «КД Восток» на 5,6 млн рублей. Причиной стала непостроенная школа в Вяземском.
Штраф присудили после прокурорской проверки. Выяснилось, что школу № 1 в Вяземском на 250 мест строят с 2021 года в рамках нацпроекта «Образование». Но работы подрядчик так и не закончил, хотя сдать учебное заведение в эксплуатацию должны были в ноябре 2023 года. Да и работы кончатся, судя по всему, не скоро: объект готов всего на 26%.
Руководителю компании вынесли представление прокурора за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Власти расторгли контракт с недобросовестным подрядчиком в одностороннем порядке.