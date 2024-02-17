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Подрядчика оштрафовали за непостроенную школу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае оштрафовали подрядную организацию ООО «КД Восток»‎ на 5,6 млн рублей.
Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае оштрафовали подрядную организацию ООО «КД Восток»‎ на 5,6 млн рублей. Причиной стала непостроенная школа в Вяземском.

Штраф присудили после прокурорской проверки. Выяснилось, что школу № 1 в Вяземском на 250 мест строят с 2021 года в рамках нацпроекта «Образование»‎. Но работы подрядчик так и не закончил, хотя сдать учебное заведение в эксплуатацию должны были в ноябре 2023 года. Да и работы кончатся, судя по всему, не скоро: объект готов всего на 26%.

Руководителю компании вынесли представление прокурора за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Власти расторгли контракт с недобросовестным подрядчиком в одностороннем порядке.

строительство
Прокуратура