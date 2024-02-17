Подрядчика оштрафовали за непостроенную школу в Хабаровском крае

Штраф присудили после прокурорской проверки. Выяснилось, что школу № 1 в Вяземском на 250 мест строят с 2021 года в рамках нацпроекта «Образование»‎. Но работы подрядчик так и не закончил, хотя сдать учебное заведение в эксплуатацию должны были в ноябре 2023 года. Да и работы кончатся, судя по всему, не скоро: объект готов всего на 26%.