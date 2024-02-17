В мэрии Новосибирска подсчитали самые высокие дома

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, в 2023 году было построено одиннадцать 25-этажных домов. Это в три раза больше, чем годом ранее.
Возглавляет рейтинг новосибирских небоскрёбов 30-этажный элитный комплекс «Чикаго» на улице Кирова в Октябрьском районе. Его высота составляет 105,6 метра.
На втором месте строение жилого комплекса «Чернышевский» на улице Фабричной в Железнодорожном районе. Здесь высота почти на 10 метров меньше — его высота составляет 94,8 м.
Замыкает тройку лидеров жилой комплекс «Нобель» на Красном проспекте в Заельцовском районе. Он всего немного уступает «Чернышевскому»: его высота- 93,6 метра.
Напомним, в этом году были озвучены амбициозные планы по строительству небоскрёба в 55 этажей, который должен появиться неподалёку от станции метро «Октябрьская». Пока же самый высокий дом за Уралом по-прежнему находится в Екатеринбурге.