Как купить жилье по ипотеке «Отау» под 9% — все о новой программе «Отбасы банка»

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. «Отбасы банк» объявил о запуске новой жилищной программы «Отау», по которой можно купить жилье под 9% годовых. С 16 февраля можно подать заявку на участие в программе. Как это сделать, читайте в материале Sputnik Казахстан.
Когда стартует программа «Отау» — 9−20−19
Программа «Отау» стартует 1 марта 2024 года. С этого дня и до 30 апреля включительно казахстанцы смогут подать заявку на участие в программе на портале Баспана маркет (otbasybank.kz). Время подачи заявки значения не имеет.
Условия ипотеки «Отау».
от 20% — первоначальный взнос;
9% (ГЭСВ от 9,2%) ставка по кредиту;
до 19 лет — срок кредита.
Кто может стать участниками программы «Отау»?
Действующие вкладчики «Отбасы банка», в том числе стоящие в очереди на жилье;
имеющие депозит в «Отбасы банке» со сроком не менее 18 месяцев;
имеющие на сберегательном счете минимальную сумму накоплений не менее 1 млн тенге на момент подачи заявки;
возраст участника — от 18 до 63 лет включительно;
у участника программы и членов его семьи не должно быть в собственности жилья в течение последних 5 лет;
при приобретении жилья в Алматы и Астане — наличие прописки в этих городах.
На кого ориентирована ипотека «Отау» «Программа “Отау” ориентирована на обеспечение жильем работающей молодежи, молодых семей, вкладчиков Отбасы банка. Это значит, что ежегодно больше половины займов будет выделяться на доступное кредитование казахстанцев в возрасте до 35 лет включительно», — сообщила глава правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.
Каждый год на финансирование программы планируют направлять 150 млрд тенге. Это будут собственные средства «Отбасы банка» и заимствованные на казахстанском финансовом рынке деньги.
Программа «Отау» рассчитана на 7 лет. За этот период решить жилищный вопрос смогут 50 тысяч человек.
Как будут начислять баллы для участия в ипотеке «Отау»
После того, как прием заявок завершится, на сайте otbasybank.kz автоматически будет сформирован список участников. В него войдут те, кто наберет больше всего баллов.
За что будут начисляться баллы?
за размер вознаграждения по вкладу — 5 баллов за каждые 1 000 тенге;
за срок вклада — 5 баллов за каждый год действия вклада;
за наличие зарегистрированного брака — 10 баллов;
за наличие детей — 50 баллов вне зависимости от количества;
Если количество баллов совпадет, то приоритет для включения в список будет отдан тем, у кого больше сумма вклада и дольше срок накопления.
Те, кто увидит себя в списке участников программы «Отау», сможет в течение 40 рабочих дней подать кредитную заявку. При положительном одобрении займа кредитная заявка будет действовать в течение 6 месяцев. За это время участник программы должен будет найти жилье, получить заем и выкупить его.
Для максимальной прозрачности реализации программы «Отау» список ее участников (с согласия заемщиков) будет публиковаться на сайте «Отбасы банка».
Каждый желающий сможет ознакомиться с результатами отбора заявок и подсчета баллов на портале otbasybank.kz.
Какое жилье можно купить по программе «Отау»
максимальная сумма займа в Алматы и Астане — до 30 млн тенге;
в остальных регионах — до 18 млн тенге.
в Алматы, Астане, Шымкенте и областных центрах купить можно только первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК;
во всех остальных населенных пунктах купить можно любое жилье.
Причем первичное жилье участник программы сможет купить только на портале Баспана маркет (otbasybank.kz). Данная опция призвана не допустить искусственного роста цен на жилье на фоне старта новой жилищной программы.
Перед размещением на платформе каждый объект будет проходить процесс согласования стоимости на основании текущих рыночных цен на жилье. Если она соответствует рынку, то с застройщиком данного объекта будет заключено соглашение о реализации этого жилья с фиксированием цены за 1 кв. метр.