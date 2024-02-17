Как купить жилье по ипотеке «Отау» под 9% — все о новой программе «Отбасы банка»

Те, кто увидит себя в списке участников программы «Отау», сможет в течение 40 рабочих дней подать кредитную заявку. При положительном одобрении займа кредитная заявка будет действовать в течение 6 месяцев. За это время участник программы должен будет найти жилье, получить заем и выкупить его.