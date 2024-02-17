Цены на газ и отопление изменили в Беларуси

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение скорректировать цены на газ, а также тарифы на тепловую и электроэнергию для населения, это предусмотрено постановлением № 99 от 14 февраля, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.