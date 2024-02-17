Цены на газ и отопление изменили в Беларуси

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение скорректировать цены на газ, а также тарифы на тепловую и электроэнергию для населения, это предусмотрено постановлением № 99 от 14 февраля, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Так, согласно новым тарифам, за тепловую энергию, которая используется для отопления и горячего водоснабжения, белорусам придется платить 24,7187 белорусских рубля за один Гкал.
Что касается цен на природный газ, то они зависят от используемого потребителями оборудования.
В частности, за один кубический метр природного газа нужно будет платить:
- 0,2062 белорусских рубля, если у потребителя установлены индивидуальные газовые отопительные приборы и счетчик;
- 0,5477 рубля, если установлены счетчики, но отсутствуют индивидуальные газовые отопительные приборы.
Если газ используется без счетчиков, то тарифы будут совсем другие:
- 4,38 рубля — при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или негазового индивидуального водонагревателя;
- 12,6 рубля — при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения);
- 7,12 рубля — есть только газовая плита, а централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя нет.
Эти суммы ежемесячно будут взиматься с каждого проживающего.
Если же установлены индивидуальные газовые отопительные приборы, то за один квадратный метр общей площади жилья в месяц платить придется 0,6872 рубля в отопительный период и 0,2577 рубля в летний.
Баллон сжиженного газа в 21 килограмм теперь будет стоить 23,35 рубля при покупке «в пределах норм потребления».
Новые тарифы начнут действовать 17 февраля.