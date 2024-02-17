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Цены на газ и отопление изменили в Беларуси

Цены на природный газ для белорусов будут зависеть от используемого ими оборудования, также на тарифы повлияет наличие или отсутствие счетчиков расхода.
Источник: AP 2023

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение скорректировать цены на газ, а также тарифы на тепловую и электроэнергию для населения, это предусмотрено постановлением № 99 от 14 февраля, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Так, согласно новым тарифам, за тепловую энергию, которая используется для отопления и горячего водоснабжения, белорусам придется платить 24,7187 белорусских рубля за один Гкал.

Что касается цен на природный газ, то они зависят от используемого потребителями оборудования.

В частности, за один кубический метр природного газа нужно будет платить:

  • 0,2062 белорусских рубля, если у потребителя установлены индивидуальные газовые отопительные приборы и счетчик;
  • 0,5477 рубля, если установлены счетчики, но отсутствуют индивидуальные газовые отопительные приборы.

Если газ используется без счетчиков, то тарифы будут совсем другие:

  • 4,38 рубля — при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или негазового индивидуального водонагревателя;
  • 12,6 рубля — при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения);
  • 7,12 рубля — есть только газовая плита, а централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя нет.

Эти суммы ежемесячно будут взиматься с каждого проживающего.

Если же установлены индивидуальные газовые отопительные приборы, то за один квадратный метр общей площади жилья в месяц платить придется 0,6872 рубля в отопительный период и 0,2577 рубля в летний.

Баллон сжиженного газа в 21 килограмм теперь будет стоить 23,35 рубля при покупке «в пределах норм потребления».

Новые тарифы начнут действовать 17 февраля.

ЖКХ