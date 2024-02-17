Граждане Молдовы не в состоянии оплачивать счета за газ: Долги за голубое топливо по сравнению с прошлым годом выросли в 4 раза

Глава предприятия-поставщика Вадим Чебан сообщил, что общая задолженность перед предприятием составляет 1 211,4 млн леев (около $70 млн), из которых 975,5 млн леев (около $56 млн) приходится на ТЭЦ, 143 млн леев (около $8 млн) — на бытовых потребителей и 92,2 млн леев (около $5 млн) — на небытовых потребителей (экономические агенты).