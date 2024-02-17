Свое жилье не по карману: Все больше жителей Молдовы живут в съемных квартирах

В Молдове в январе в налоговой зарегистрировали более 2 500 договоров аренды.
В первый месяц 2024 года в налоговой службе было зарегистрировано 2 505 договоров аренды недвижимости. Это на 16,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
По данным ГНС, поступления подоходного налога с физических лиц, сдающих недвижимость в аренду, увеличились на 37% и составили 1,8 млн леев. Также были дополнительно начислены в бюджет основные платежи в размере 10,9 тыс. леев, просроченные выплаты в размере 3,3 тыс. леев и штрафы в размере 3 тыс. леев.
По законодательству, граждане, сдающие недвижимость в аренду, обязаны регистрировать договоры аренды в ГНС и платить 7%-ный налог.