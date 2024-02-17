Свое жилье не по карману: Все больше жителей Молдовы живут в съемных квартирах

По данным ГНС, поступления подоходного налога с физических лиц, сдающих недвижимость в аренду, увеличились на 37% и составили 1,8 млн леев. Также были дополнительно начислены в бюджет основные платежи в размере 10,9 тыс. леев, просроченные выплаты в размере 3,3 тыс. леев и штрафы в размере 3 тыс. леев.