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Свое жилье не по карману: Все больше жителей Молдовы живут в съемных квартирах

В первый месяц 2024 года в налоговой службе было зарегистрировано 2 505 договоров аренды недвижимости, что на 16,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Источник: РИА "Новости"

В Молдове в январе в налоговой зарегистрировали более 2 500 договоров аренды.

В первый месяц 2024 года в налоговой службе было зарегистрировано 2 505 договоров аренды недвижимости. Это на 16,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По данным ГНС, поступления подоходного налога с физических лиц, сдающих недвижимость в аренду, увеличились на 37% и составили 1,8 млн леев. Также были дополнительно начислены в бюджет основные платежи в размере 10,9 тыс. леев, просроченные выплаты в размере 3,3 тыс. леев и штрафы в размере 3 тыс. леев.

По законодательству, граждане, сдающие недвижимость в аренду, обязаны регистрировать договоры аренды в ГНС и платить 7%-ный налог.

недвижимость