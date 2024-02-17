Новый крупный самострой выявлен в центре Сочи

Об этом сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) города. В ходе внеплановой проверки, проведенной Управлением муниципального контроля администрации Сочи, выявлено, что застройщик вышел за рамки утвержденных планов, возводя трехэтажное здание вместо согласованного индивидуального жилого дома и превысив предусмотренные параметры площади застройки.
Администрация курорта уже инициировала иск о сносе данного объекта. Кроме того, специалисты нашли объявление о продаже квартир на данном земельном участке, что противоречит разрешенному использованию участка и не предусматривает возможности строительства подобного объекта. Все собранные материалы были направлены в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.
Отметим, что власти Сочи продолжают активно бороться с незаконным строительством, обеспечивая соблюдение законности и порядка в городской застройке.