Новый крупный самострой выявлен в центре Сочи

Администрация курорта уже инициировала иск о сносе данного объекта. Кроме того, специалисты нашли объявление о продаже квартир на данном земельном участке, что противоречит разрешенному использованию участка и не предусматривает возможности строительства подобного объекта. Все собранные материалы были направлены в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.