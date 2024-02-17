В Беларуси изменят подход к выплатам детских пособий и больничных при болезни ребенка

Палата представителей в первом чтении приняла законопроект, который сводит вместе новшества по назначению детских пособий и выплат по больничному листу при болезни ребенка, а также женщинам по беременности и родам. Об этом сообщает sb.by со ссылкой на начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и соцзащиты Беларуси Светлану Белаш.
Пособие по беременности и родам в Беларуси
Планируется увеличить, и существенно, минимальные размеры пособия по беременности и родам и пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком для женщин, которые только-только приступили к работе и уходят в декретный отпуск, не имея даже 6 месяцев стажа.
На сегодняшний день они получают пособие в размере 50% бюджета прожиточного минимума (БПМ), что в феврале 2024 составляет 203,37 рубля. Планируется же увеличить эту выплату до 100% минимальной зарплаты (с 1 января это 626 рублей). Получается, что такие женщины будут получать пособие более чем в три раза больше.
Больничный с ребенком в Беларуси, новшества
Больничный по уходу за ребенком предполагается выписывать и начислять тем членам семьи, кто фактически за ним ухаживает при болезни. Это будет актуально, когда в семье несколько детей, есть дети с инвалидностью и маме, например, надо лечь в клинику с одним из них. В этом случае больничный на второго ребенка, при его болезни, получит не мама, кто-то из родственников, кто за ним фактически ухаживает.
По такой же схеме планируется начислять больничные взрослым членам семьи при лечении в санатории нескольких детей с ограниченными физическими возможностями.
Пособие на детей-инвалидов старше 18 лет, что изменится в Беларуси
Пособие на ребенка старше 3 лет в Беларуси выплачивают на детей-инвалидов; в случае, если отец ребенка проходит срочную службу в армии; а также если родители ребенка сами имеют инвалидность I или II группы, либо один из родителей инвалид I группы, а второй осуществляет за ним уход.
Новшество состоит в том, что в Беларуси хотят дать право на это пособие семьям, в которых ребенок-инвалид I группы перешагнул возраст 18 лет и один из родителей за ним ухаживает.
Право на пособие получат и неполные семьи. Предполагается также, что финансово государство поможет семьям, где есть студенты, которые учатся на дневном, и семья платит за учебу. Например, когда обучение в вузе или колледже оплачивает организация, где работают родители.
Декретные для студенток, безработных, пособие
В два раза планируется поднять выплаты молодым мамам-студенткам и безработным, получающим пособие по беременности и родам. Для них сейчас минимальный размер пособия по беременности и родам — 50% БПМ, чуть более 203 рублей (по данным на февраль 2024). Предлагается увеличить выплаты до 100% БПМ (это 406,74 рубля).
КСТАТИ
Родителей ребенка-инвалида планируют не лишать госпособий в то время, когда ребенок находится в доме ребенка и там ему оказывается медико-социальная помощь. Сейчас пособие сохраняют семьям при социальной передышке на 56 дней в год. Эта помощь останется и в дальнейшем.