В Беларуси изменят подход к выплатам детских пособий и больничных при болезни ребенка

Больничный по уходу за ребенком предполагается выписывать и начислять тем членам семьи, кто фактически за ним ухаживает при болезни. Это будет актуально, когда в семье несколько детей, есть дети с инвалидностью и маме, например, надо лечь в клинику с одним из них. В этом случае больничный на второго ребенка, при его болезни, получит не мама, кто-то из родственников, кто за ним фактически ухаживает.