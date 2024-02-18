Молдова — рекордсмен по стоянию в очередях за потребительскими кредитами: А в нашей ТВ-рекламе именно этим и гордятся

Вот довелось мне посмотреть наше ТВ. И там, между развлекательными программами и сериалами, мелькают блоки рекламы. Часто мелькают. И есть там рекламный ролик про одну известную микрофинансовую организацию. Рекламирует ее другой мой известный телевизионный коллега. Рассказывает о преференциях и бонусах, а на картинке очереди за кредитами…
Этим можно гордиться? Люди стоят в очередях, чтобы выпросить пару тысяч леев на поход в магазин и прочие насущные нужды? Наверное, наша страна рекордсмен по стоянию ее граждан в таких вот очередях. Объясните мне, несуразному, почему в стране, где такая сложная экономическая ситуация, у банков прибыли только растут?
Я не экономист, но гордиться очередями за несколькотысячными кредитами на всю страну — не комильфо. Это профанация.
Гордиться можно, например, очередями за квартирами (благосостояние граждан, значит, растет!), за машинами (у людей много денег, а автомобилестроение не поспевает на спросом), за мебелью, золотыми украшениями, услугами по ремонту жилья…
А люди в Молдове берут кредиты, чтобы просто прожить. Оплатить коммуналку, купить что-то детям, реально на кусок хлеба. Я не осуждаю своего коллегу, ему ведь тоже не хочется брать на себя кредит…