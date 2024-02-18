Молдова — рекордсмен по стоянию в очередях за потребительскими кредитами: А в нашей ТВ-рекламе именно этим и гордятся

Этим можно гордиться? Люди стоят в очередях, чтобы выпросить пару тысяч леев на поход в магазин и прочие насущные нужды? Наверное, наша страна рекордсмен по стоянию ее граждан в таких вот очередях. Объясните мне, несуразному, почему в стране, где такая сложная экономическая ситуация, у банков прибыли только растут?