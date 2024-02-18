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Одни из самых небезопасных точек общепита обнаружены в Хабаровском крае

В ДФО проанализировали работу предприятий общепита и составили рейтинг.
Источник: AmurMedia

Как оказалось большое количество организаций, которые работаю вне правового поля, находятся в Приморье. На втором месте оказался Хабаровский край, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

В Хабаровском крае на сегодняшний работает более семи сотен организаций общепита, из них прошли регистрацию в ФГИС «ВетИс» 530 предприятий.

Отмечается, что у многих предприятий сложно отследить обращение с отходами, также есть опасение, что неликвидная продукция может попадать снова в оборот. Отсутствуют данные что предприятия общепита работают с безопасной продукцией.

Проверки предприятий общепита продолжаются. Работу проводят в связи с участившимися случаями отравления посетителей заведений общественного питания или заказчиков-покупателей готовой еды.

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