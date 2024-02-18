Здание на месте взорвавшейся АЗС продают в Новосибирске за 255 млн рублей

Как указано на популярном сайте объявлений, при покупке здания человек получить 2300 квадратных метров коммерческой недвижимости с проведенными коммуникациями. В них входят 12-метровые потолки с возможностью постройки второго этажа и участок на 0,72 га, где поместится около сотни автомобилей. Всё это компания LOKS продаёт за 255 миллионов рублей.