Здание на месте взорвавшейся АЗС продают в Новосибирске за 255 млн рублей

Здание расположено на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе Новосибирске, где летом 2021 года взорвалась заправка.
Продавец — компания LOKS — сообщает характеристики здания: потолки — 12 метров с возможностью постройки второго этажа, ремонт — самоотделка, участок площадью 0,72 га с парковкой для 100 авто.
Как указано на популярном сайте объявлений, при покупке здания человек получить 2300 квадратных метров коммерческой недвижимости с проведенными коммуникациями. В них входят 12-метровые потолки с возможностью постройки второго этажа и участок на 0,72 га, где поместится около сотни автомобилей. Всё это компания LOKS продаёт за 255 миллионов рублей.
Летом 2023 года жители Новосибирска возмутились, что на месте взорвавшейся АЗС может появиться молельный дом для мигрантов. Как отметили в районной администрации, там строится двухэтажный ресторан.
Напомним, что при взрыве на АЗС пострадало 87 человек. Владелец заправки получил 3,5 года условно.