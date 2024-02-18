ЦБ: вместе с ипотекой в Новосибирской области выросло число заемщиков с критической долговой нагрузкой

— Они правы в том смысле, что кредит действительно можно будет рефинансировать, и в ряде случаев это на самом деле очень хороший инструментдля снижения нагрузки на личный бюджет. Но это никак не изменяет того факта, что платить по кредиту повышенные платежи нужно будет сразу. И никто из таких советчиков вам не скажет, сколько продлится период высоких ставок, когда вы сможете перекредитоваться. Важное значение имеет размер первоначального взноса и его источник. Иногда для первоначального взноса человек оформляет еще один кредит, потребительский, и тогда риск в перспективе не справиться с платежами становится еще выше. Покупка жилья «на пике», то есть по завышенным ценам, может усугубить ситуацию — при возникновении проблем у заемщика, банку придется продать заложенное жилье, и если к этому времени цены на квартиры снизятся, то полученных денег может не хватить на погашение остатка кредита. В результате человек, лишившись квартиры, останется еще и должен банку, а то и нескольким. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше риск столкнуться с такой проблемой, ведь сам кредит будет меньше, чем мог бы быть.