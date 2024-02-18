Лыжница Анастасия Кулешова пожаловалась на зарплату в Нижегородской области

Титулованная спортсменка пожаловалась на зарплату в интервью изданию «Спорт-Экспресс». По ее словам, нижегородская зарплата «это просто боль… нас очень плохо поддерживает регион».
Анастасия Кулешова сообщила, что получает намного более выгодные предложения из-за пределов Нижегородской области, но не может по моральным соображениям покинуть свою малую родину, где живут ее родители и тренеры. Лыжница призналась, что не находит понимания у мужа по этому вопросу, но все равно хочет остаться нижегородкой.