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Казахстанских пчел экспортируют в Россию

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды побывал в тепличном хозяйстве и на предприятии по производству меда «Пасека-Бал» в сельском округе Турбат Казыгуртского района, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
Источник: pixabay.com

Комплекс был открыт в 2010 году и сейчас располагается на 18 га земли. Из них 1,46 га составляют теплицы. В них выращивают розы. А основной профиль хозяйства — пчелы и производство меда.

Владелец бизнеса производит мед уже 19 лет. В год здесь получают 150 тонн меда. В хозяйстве на сегодня выращивают 5000 пчел. Экологически чистую продукцию экспортируют в Россию и Узбекистан.

— В 2021 году в Узбекистан экспортировали 83 тонны меда, в Россию — 17 000 пчел, в 2022 году в Узбекистан экспортировали 85 тонны меда, в Россию — 2000 пчел.

сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.

На пасеках работают 10 человек, а в сезон заняты 30 человек. Средняя зарплата — 120 тысяч тенге.

В этом году планируется увеличить объемы производства. Глава региона пожелал успехов хозяйству. Он отметил, что таким предпринимателям оказывается государственная поддержка.

экономика
сельское хозяйство