Казахстанских пчел экспортируют в Россию

Комплекс был открыт в 2010 году и сейчас располагается на 18 га земли. Из них 1,46 га составляют теплицы. В них выращивают розы. А основной профиль хозяйства — пчелы и производство меда.
Владелец бизнеса производит мед уже 19 лет. В год здесь получают 150 тонн меда. В хозяйстве на сегодня выращивают 5000 пчел. Экологически чистую продукцию экспортируют в Россию и Узбекистан.
— В 2021 году в Узбекистан экспортировали 83 тонны меда, в Россию — 17 000 пчел, в 2022 году в Узбекистан экспортировали 85 тонны меда, в Россию — 2000 пчел.
На пасеках работают 10 человек, а в сезон заняты 30 человек. Средняя зарплата — 120 тысяч тенге.
В этом году планируется увеличить объемы производства. Глава региона пожелал успехов хозяйству. Он отметил, что таким предпринимателям оказывается государственная поддержка.