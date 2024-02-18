В Красноярске продолжают ловить таксистов-нелегалов

Автоинспекторы говорят, что пристально следят за таксистами в городе. Во время патрулирования улиц их останавливают для тщательной проверки законности деятельности, технической исправности автомобиля и соблюдения правил перевозки пассажиров, особенно детей.
В ГИБДД таксистам напоминают об ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ), а пассажирам — о небезопасности таких поездок.
«Водители, которые работают незаконно, осуществляют перевозку сверх положенного времени, установленного законодательством, не проходят медицинские и технические осмотры. Обращаем внимание, что, пользуясь услугами нелегальных перевозчиков, пассажиры подвергают риску свои жизни и здоровье. Также в случае ДТП пассажир не сможет рассчитывать на получение страховых выплат», — предупреждают в дорожной полиции.
Прежде чем воспользоваться услугой такси, красноярцам рекомендуют проверить разрешение на перевозку пассажиров. Сделать это можно через сайт министерства транспорта или спросить у водителя. А для поездки в другой населенный пункт полицейские советуют пользоваться только междугородними автобусами.