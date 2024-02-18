В Красноярске продолжают ловить таксистов-нелегалов

«Водители, которые работают незаконно, осуществляют перевозку сверх положенного времени, установленного законодательством, не проходят медицинские и технические осмотры. Обращаем внимание, что, пользуясь услугами нелегальных перевозчиков, пассажиры подвергают риску свои жизни и здоровье. Также в случае ДТП пассажир не сможет рассчитывать на получение страховых выплат», — предупреждают в дорожной полиции.