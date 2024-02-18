Белстат: белорусы ежедневно оставляют в магазинах более 21 рубля

Напомним, по итогам января инфляция в Беларуси составила 0,8% (по сравнению с декабрем 2023-го) — на столько в среднем подорожали товары продовольственной и непродовольственной группы, а также услуги. Продукты питания за первый месяц текущего года подорожали на 1,3%.