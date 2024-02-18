Белстат: белорусы ежедневно оставляют в магазинах более 21 рубля

В долларовом эквиваленте (по курсу Нацбанка Беларуси на 18 февраля 2024 года) это почти $6,7. Год назад данный показатель составлял 18,6 рубля, а в ноябре 2023-го он и вовсе превышал 22 рубля.
Что касается розничного товарооборота в январе 2024 года, он составил 6,2 млрд рублей. Это на 109,9% больше января 2023-го. На оптовый товарооборот пришлось 13,1 млрд рублей. Товарооборот общественного питания в первый месяц года составил 430,9 млн рублей.
Напомним, по итогам января инфляция в Беларуси составила 0,8% (по сравнению с декабрем 2023-го) — на столько в среднем подорожали товары продовольственной и непродовольственной группы, а также услуги. Продукты питания за первый месяц текущего года подорожали на 1,3%.
При этом темпы роста зарплат в Беларуси остаются на высоком уровне, констатируют эксперты.