В Молдове вновь растут цены на квартиры: Почему так происходит и сколько сегодня стоит квадратный метр жилья

В 2023 году наблюдалась умеренная динамика роста цен на квартиры, но в начале этого года отмечается небольшой рост, сообщил эксперт по экономической политике Вячеслав Ионицэ.
По его оценкам, в первой половине года доступность ипотечных кредитов вновь достигнет уровня 2019 года, что оживит рынок недвижимости, пишет radiomoldova.md.
— Рынок недвижимости меняется от небольшого к рынку крупных проектов. Цены растут, по крайней мере, на новые квартиры, мы ощущаем лёгкие признаки оживления цен. И я думаю, что в ближайшие десять лет Молдова перейдёт от небольших проектов к крупным проектам в сфере недвижимости, — заявил Вячеслав Ионицэ.
В 1999 году квадратный метр жилой площади в Кишинёве стоил 137 евро. В 2008 году он достиг 900 евро, а через год упал до 734 евро. Снижение продолжалось до 2017 года. С 2018 года фиксируется тенденция к росту, и к 2023 году цены за кв. м достигли 900 евро.