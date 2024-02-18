В Молдове вновь растут цены на квартиры: Почему так происходит и сколько сегодня стоит квадратный метр жилья

В 1999 году квадратный метр жилой площади в Кишинёве стоил 137 евро. В 2008 году он достиг 900 евро, а через год упал до 734 евро. Снижение продолжалось до 2017 года. С 2018 года фиксируется тенденция к росту, и к 2023 году цены за кв. м достигли 900 евро.