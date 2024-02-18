Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Ростове достигла 27,4 тыс рублей

В Ростове в январе текущего года средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в месяц достигла 27,4 тыс рублей при цене 4,87 млн рублей. Об этом сообщают аналитики ЦИАН.
Для сравнения, в соседнем Краснодаре «однушку» можно снять за 25,3 тыс рублей при ее стоимости 5,07 млн рублей. В Москве — за 55,2 тыс рублей при цене 12,69 млн рублей.
При этом по доходности донская столица находится в лидерах среди всех регионов страны по доходности. Занимая четвертое место. Так, в январе этого года она составляла 6,6%, тогда как год назад была 6,8%.
По сроку окупаемости «однушки» в донской столице за год стали менее выгодными. Год назад квартира бы окупилась за 15 лет, теперь — за 18 лет.