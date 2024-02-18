Скандал на молдавском «Евровидении»: Финалистка конкурса считает, что ее засудили, и хочет оспорить результаты оценки жюри

— У меня тысячи сообщений и репостов, 4771 голос (голоса зрителей на отборочном финале — прим.ред.) — для меня важен каждый голос! Но, к сожалению, при счете 22/22 — организаторы решили не учитывать ваши голоса и мнение, — написала Валерия в соцсетях. — Мы не пытаемся обвинить команду Натальи Барбу, но хотим прозрачности. Мы решили, что будем бороться за оказанную вами поддержку.