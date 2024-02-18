Скандал на молдавском «Евровидении»: Финалистка конкурса считает, что ее засудили, и хочет оспорить результаты оценки жюри

Между ней и победителем национального отбора Натальей Барбу прошла основная борьба за первое место в финале. Жюри решило, что в Мальме, в Швецию, на европейский конкурс поедет Барбу с песней «In the middle».
Но не прошло и нескольких часов после завершения отборочного конкурса, который состоялся вечером в субботу, 17 февраля 2024 года, как на страничке в соцсетях появилось обращение Валерии Паша.
— У меня тысячи сообщений и репостов, 4771 голос (голоса зрителей на отборочном финале — прим.ред.) — для меня важен каждый голос! Но, к сожалению, при счете 22/22 — организаторы решили не учитывать ваши голоса и мнение, — написала Валерия в соцсетях. — Мы не пытаемся обвинить команду Натальи Барбу, но хотим прозрачности. Мы решили, что будем бороться за оказанную вами поддержку.
Весь сыр бор разгорелся из-за того, что Наталья Барбу набрала только 2421 голос зрителей и получила оценку 10 за голосование. Песня Валерии «Anti-princess» набрала 4771 голос и получила оценку 12. Эти результаты за голосование суммируется с оценками жюри: у Натальи Барбу — 12, у Валерии — 10. В итоге обе финалистки набрали по 22 балла.
Жюри, имея на то право, решило отправить на конкурс в Швецию Наталью Барбу. Между тем, Валерия Паша считает, что не учли мнение телезрителей, которые — за нее.
Чем все закончится — неизвестно.
Запасаемся попкорном!
СПРАВКА «КП».
«Евровидение-2024» пройдет в городе Мальме, Швеция. Это уже 68-й выпуск конкурса. Полуфиналы намечены на 7 и 9 мая, а финал — на 11 мая. Молдова участвует в первом полуфинале.