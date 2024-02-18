Молдова — не банановая республика, а кофейная: Жители страны только за год потратили на кофе 1,5 млрд леев, еще и на экспорт умудряемся продавать

В 2024 году потребление кофе в Молдове превысит среднемировой показатель и составит 153 чашки на душу населения в год.
Для этого Молдове придётся импортировать около 2 000 тонн кофе и заплатить около $16 млн.
Около 60% потребляемого нами кофе поступает из Италии. В то же время Молдова — экспортёр кофе собственной обжарки. Основной рынок сбыта молдавского кофе — Румыния. В 2022 году объём экспорта туда достигал $567 тыс.
В прошлом году молдаване потратили на кофе 1,5 млрд леев, а Налоговая служба собрала 300 млн леев в виде налогов, пишет Business Pages.