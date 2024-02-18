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Молдова — не банановая республика, а кофейная: Жители страны только за год потратили на кофе 1,5 млрд леев, еще и на экспорт умудряемся продавать

Налоговая служба в Молдове собрала с кофе 300 млн леев в виде налогов за год.
Источник: Комсомольская правда

В 2024 году потребление кофе в Молдове превысит среднемировой показатель и составит 153 чашки на душу населения в год.

Для этого Молдове придётся импортировать около 2 000 тонн кофе и заплатить около $16 млн.

Около 60% потребляемого нами кофе поступает из Италии. В то же время Молдова — экспортёр кофе собственной обжарки. Основной рынок сбыта молдавского кофе — Румыния. В 2022 году объём экспорта туда достигал $567 тыс.

В прошлом году молдаване потратили на кофе 1,5 млрд леев, а Налоговая служба собрала 300 млн леев в виде налогов, пишет Business Pages.

экономика
сельское хозяйство