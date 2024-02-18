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В центре Челябинска запустили буровую установку

Рядом с Публичной библиотекой ведут проектные изыскания для строительства метротрама.

В Челябинске на проспекте Ленина, через дорогу от Публичной библиотеки, второй день работает буровая установка. Там ведутся проектные изыскания для будущего строительства метротрама.

— Сверлит. Запах солярки на всю улицу, — пишет читатель КП.

На время работ огородили правую полосу возле офисного здания, где расположены министерства экономического развития, имущества и экологии, а также управление делами губернатора.

Напомним, ранее для буровых работ было частично ограничено движение на северо-западе.

строительство