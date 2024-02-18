Центробанк назвал фальшивкой банкноты в 400 тыс. сумов

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Банкнота номиналом 400 тысяч сумов, изображения которой распространяется в социальных сетях, является фейком, сообщили в пресс-службе Центрального банка Узбекистана.
Как отмечают в пресс-службе, в некоторых социальных сетях циркулируют фотографии банкноты номиналом 100 000 сумов с измененными цифрами номинала на 400 000.
Согласно статье 39 Закона о Центральном банке Республики Узбекистан, номинальная стоимость денежных знаков страны определяется Центральным банком.
В соответствии со статьей 40 этого закона Центральный банк обладает исключительным правом выпуска банкнот в качестве законного платежного средства на территории Узбекистана. В случае выпуска банкнот нового образца ЦБ объявляет об этом в средствах массовой информации.