С 1 февраля на Южном Урале ожидается рост цен на земельные участки

«Спрос спросом, но фактических продаж пока нет, — отметила Наталья Шатрукова. — Как правило, садовые участки покупают, когда полностью тает снег. В последнее время нередко можно услышать вопрос от клиентов о том, что может произойти с ценами после выборов. Но мы это не готовы прогнозировать».