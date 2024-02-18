С 1 февраля на Южном Урале ожидается рост цен на земельные участки

С 1 марта в Челябинской области ожидается рост цен на землю и на строительство. Об этом сообщили в гильдии риелторов «Южный Урал».
«Нас о грядущем подорожании заблаговременно предупредили застройщики ИЖС, — прокомментировала президент гильдии риелторов “Южный Урал” Наталья Шатрукова. — Спрос на садовые участки в Челябинске уже увеличился, в риелторские агентства по вопросам их приобретения стали звонить вдове чаще».
По данным гильдии, цены сегодня цена за «сотку» в рядовом СНТ начинается от 650 тыс. рублей, при условии, что участок «голый», т.е. на нём нет никаких построек.
«Спрос спросом, но фактических продаж пока нет, — отметила Наталья Шатрукова. — Как правило, садовые участки покупают, когда полностью тает снег. В последнее время нередко можно услышать вопрос от клиентов о том, что может произойти с ценами после выборов. Но мы это не готовы прогнозировать».
Добавим что земельные участки стали более востребованными из-за льготной ипотеки: ипотеку на жилье в новостройке и под строительство можно получить под 8% годовых.