В мэрии Новосибирска назвали самую высокую многоэтажку в городе

В Новосибирске составили рейтинг самых высоких домов. В городе становится все больше многоэтажных зданий. За 2023 год здесь ввели в эксплуатацию 11 25-этажек — почти втрое больше, чем в прошлом году.
Как сообщает пресс-служба мэрии, самым высоким домом города стал 30-этажный многоквартирный жилой комплекс «Чикаго» на улице Кирова. Его высота — 105,6 метра. На втором месте идет 29-этажная секция ЖК «Чернышевский» на улице Фабричной — 94,8 метра. На третьем месте — 23-этажные секции ЖК «Нобель» на Красном проспекте высотой 93,6 метра.
Застройщики чаще возводят дома не такой большой этажности — около 9−17 этажей. В 2023 появился 61 такой дом. Еще построили 43 высоток от 18 до 25 этажей.
Напомним, в октябре 2023 года стало известно, что в Новосибирске хотят построить первый 54-эатжный небоскреб.