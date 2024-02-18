Попытка номер 3: международный аэропорт Костаная выставят на торги

Отмечается, что все силы по приватизации Управление финансов сейчас направило на аэропорт. Уже точно известно, что акимат готов продать только 49% акций. Основной их пакет останется все же в руках государства, так как аэропорт считается стратегическим объектом. Сейчас, по официальным данным, уже идет оценка предприятия, которая будет готова к апрелю. В 2017 году аэропорт был оценен в 862 млн тенге.