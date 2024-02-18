Кинотеатр «Победа» в Минске откроется летом 2024 года

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Минский кинотеатр «Победа» закупает новое проекционное и звуковое оборудование, а первых после реконструкции зрителей он примет летом текущего года, рассказал директор КУП «Мiнская спадчына» Александр Кохан.
Масштабная реконструкция, начавшаяся в феврале 2022 года, подходит к завершению. За это время специалисты смонтировали новую крышу, установили окна, поменяли все необходимые коммуникации, обновили фасад. В апреле-мае здание покрасят в светло-бежевый цвет.
«Цвет фасада выбирали по архивным данным. Всю выкраску согласовывали с архитектором проекта и научным руководителем».
Стилистика кинотеатра останется прежней: сложные детали на фасаде, зал с колоннами и лепнину восстановили специалисты «Белреставрации». Однако в техническом плане он изменится сильно — получит новый звук и изображение на экране. Сейчас закупается необходимое оборудование.
После реконструкция «Победа» станет мультиплексом: в кинотеатре будет пять залов на 284 места и два объекта общественного питания. Каждый из кинозалов оформят в определенной тематике: один из них, например, получит мотивы фильма «Белые росы». Также в нем будут современные сиденья для двоих и диваны, на которых можно лежать.
«Победа» является старейшим кинотеатром белорусской столицы, он был открыт в 1950 году. Также это единственный кинотеатр Беларуси, который был принят в престижную Международную ассоциацию Europa Cinemas. Здание «Победы» включено в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.