Кинотеатр «Победа» в Минске откроется летом 2024 года

После реконструкция «Победа» станет мультиплексом: в кинотеатре будет пять залов на 284 места и два объекта общественного питания. Каждый из кинозалов оформят в определенной тематике: один из них, например, получит мотивы фильма «Белые росы». Также в нем будут современные сиденья для двоих и диваны, на которых можно лежать.