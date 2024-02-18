ЕАБР прогнозирует ускорение инфляции в Беларуси до 8%

«Инфляция замедлилась до 5,8% г/г в декабре 2023 г. с 12,8% г/г в декабре 2022 г. Несмотря на снижение инфляции в целом за год, в IV квартале 2023 г отмечен разворот в динамике цен», — говорится в Макроэкономическом обзоре ЕАБР.