ЕАБР прогнозирует ускорение инфляции в Беларуси до 8%

«Инфляция замедлилась до 5,8% г/г в декабре 2023 г. с 12,8% г/г в декабре 2022 г. Несмотря на снижение инфляции в целом за год, в IV квартале 2023 г отмечен разворот в динамике цен», — говорится в Макроэкономическом обзоре ЕАБР.
Аналитики организации связывают это как с выходом из расчета годового показателя административного снижения цен в октябре — ноябре 2022 г, так и с усилением ценового давления со стороны внутреннего спроса, рынка труда и инфляции в России.
«При этом сдерживающее влияние ценового регулирования на динамику потребительских цен по-прежнему велико», — отметили там.
«В январе 2024 г инфляция в годовом выражении несколько повысилась, составив 5,9% г/г. В текущем году ценовая динамика будет формироваться под влиянием ослабления обменного курса и расширения внутреннего спроса. По нашей оценке, инфляция может ускориться до 8% по итогам 2024 г», — прогнозируют эксперты ЕАБР.