Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и евро после выходных на 19 февраля 2024

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 16 февраля, пятницу, а также 17 февраля, субботу, и 18 февраля, воскресенье, были аналогичны и составляли: 1 доллар США равен 3,2313 рубля, 1 евро — 3,4680 BYN, 100 российских рублей — 3,5270 белорусского рубля. Наибольший рост показал курс евро, а доллар поднялся на неполную копейку. Российский рубль при этом снизился.